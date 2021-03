Vrouwen Heerenveen spelen gelijk tegen koploper Ajax

Al na twintig minuten kreeg Heerenveen een tegenslag: de van Ajax gehuurde Kelly Zeeman moest het veld geblesseerd verlaten. Ze werd vervangen door Elze Huls.

Ondanks de tegenvaller was het Heerenveen dat na een dik halfuur op voorsprong kwam toen Kirsten van de Westeringh in voorzet binnenkopte. Net voor rust werd het echter alweer gelijk door een doelpunt van Marjolein van den Bighelaar.

Heerenveen kreeg in de tweede helft een aantal goeie kansen probeerde met drie wissels in de laatste minuten van de wedstrijd nog het verschil te maken, maar een doelpunt leverde dat niet meer op, dus de 1-1 stand bij rust was ook meteen de eindstand.

Kampioenspoule

Heerenveen moet bij de eerste vier eindigen om mee te doen in de kampioenspoule. De Friezen staan met nog vier wedstrijden te gaan op de vijfde plek met 11 punten. Dinsdag speelt de ploeg van Roeland ten Berge tegen nummer vier ADO Den Haag, dat nu 4 punten voorsprong heeft.