De knop moet om bij Heerenveen: "Alles eruit halen wat erin zit"

In de halve finale van de TOTO KNVB-beker werd Heerenveen door Ajax van de mat geveegd. De Amsterdammers domineerden de hele wedstrijd en wonnen verdiend met 0-3. Heerenveen kreeg eigenlijk maar één grote kans. Bij een 0-2 tussenstand ging Mitchell van Bergen alleen op Ajax-doelman Maarten Stekelenburg af, maar hij miste.

Van Bergen: "Ik heb in de kleedkamer mijn excuses aangeboden. Want dit zijn de kansen die je moet maken. Ik doe het natuurlijk niet met opzet, maar ik moet hier beter mee omgaan. Ik moet gewoon rustig blijven voor de goal. Als ik de bal naar links tik en hem dan met links binnenschiet, dan is 'ie raak. Nu probeerde ik de bal te "chippen" en dat lukte niet."

Strijd om de play-offs

Heerenveen staat nu tiende en de achterstand op nummer acht FC Utrecht is vier punten. Bovendien heeft Utrecht nog een wedstrijd tegoed. Om nog mee te doen in die strijd om Europees voetbal, mag Heerenveen niet veel misstappen meer begaan, weet ook Jansen.

"We spelen nog tien wedstrijden en dus zijn er nog een heleboel punten te verdelen. En wat je ziet is dat die groep wel redelijk dicht bij elkaar blijft. Voor ons is het de kunst om van wedstrijd naar wedstrijd te gaan leven en alles eruit te halen wat erin zit."