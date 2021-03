Honderd procent score voor De Laat en Knegt op eerste WK-dag

500 meter

De Laat had de moeilijkste startpositie, namelijk de buitenste. Maar hij trok op de kortste afstand meteen het initiatief naar zich toe en eindigde ruim als eerste. Knegt gaf vooraf aan dat hij de minste verwachtingen had van de 500 meter, omdat zijn start nog niet geweldig is. Toch wint hij ook zijn voorronde, waardoor beide Friese doorgaan naar de kwartfinale van zaterdag. Daarin komt ook Hoogerwerf in actie.