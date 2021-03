Noord Nederlands Orkest met een 'son et lumière' bij het Princessehof

"Het is een feest om weer te mogen spelen, het verzoek van het Princessehof was een geschenk uit de hemel", zegt Marcel Mandos, artistiek leider van het Noord Nederlands Orkest. De musici spelen vrijdag in De Harmonie een stuk dat wordt opgenomen voor een evenement dat in de zomervakantie in de paleistuin van het keramiekmuseum is.

"We werken graag samen met grote noordelijke instellingen, dat werkt verbinden", vindt Mandos. "Het is juist nu heel fijn om dit te doen. Normaal gesproken zitten we nu voor het hele jaar volgepland, maar door corona viel alles open en weg."

Son et lumière

Het project is geïnspireerd door zogenoemde Franse Son et Lumière's: geluid- en lichtshows bij locaties met een historische betekenis. De vraag kwam bij de gemeente Leeuwarden vandaan, die meer wil doen met het thema 'Leeuwarden Nassaustad,' om meer toeristen te trekken. "We willen aandacht geven aan de stammoeder van ons koningshuis, Maria Louise van Hessen-Kassel, die ooit in het museum woonde," vertelt Femke Haijtema van het Princessehof. "Dat doen we met een theater-, video- en muziekstuk."

Vanaf 9 juli kunnen bezoekers acht weekenden lang in de paleistuin van het Princessehof het evenement meemaken.