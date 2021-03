Bernebrêge Surhuisterveen dicht: eerste volledige schoolsluiting door corona

De uitbraak in Surhuisterveen is nog beperkt, zegt Harrie Steenstra. Hij is directeur-bestuurder van schoolkoepel Noventa, waar De Bernebrêge onder valt. Op dit moment zijn twee kinderen besmet met het coronavirus. Maar omdat ze contact hebben gehad met allerlei kinderen uit andere klassen, is de school toch dicht.

"De twee kinderen zitten in een taalsteungroep met kinderen door de hele school", zegt Steenstra. "Ze hebben heel veel contacten. Het zijn dus nog maar twee besmettingen, maar op die manier is het wel een forse olievlek."

Dringend advies school: laat kinderen testen

Daarnaast zitten er ook veel leerkrachten in quarantaine. "In totaal zeven juffen. Een aantal daarvan hadden vandaag moeten werken. Waar vind ik nu extra vervangers?", vraagt Steenstra.

De Bernebrêge is in ieder geval vrijdag en maandag dicht. "We doen het dringende advies aan ouders om alle kinderen zondag te laten testen. Onze leerkrachten laten zich zondag ook testen. Dat is de vijfde dag na het contact met de besmette kinderen. Als de uitslagen maandag negatief zijn, kunnen we dinsdag weer open."