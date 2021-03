Na 125 jaar is VVV Leeuwarden weg: zorgen bij medewerkers over toekomst

Bovendien zou er veel minder werk voor de vier medewerkers en twintig vrijwilligers zijn nu steeds meer taken overgenomen zijn door de provincie en gemeente zelf. Ook zouden er veel minder toeristen in de VVV-vestiging onder de Achmeatoren komen omdat steeds meer informatie over de Friese hoofdstad op internet te vinden is.

Alternatieve plannen

De medewerkers van de VVV beseffen zelf ook wel dat er wat moet veranderen. De huur van de huidige vestiting is te duur in vergelijking met de omzet. Daarom zijn ze zelf ook met alternatieve plannen gekomen. "Er zijn best ondernemers, zoals Boekhandel Van der Velde, die in hun pand een plek willen reserveren voor een toeristisch info-punt", zegt Tineke Louwenaar. "Ook zou een combinatie mogelijk zijn met het verkooppunt van kaarten voor de Leeuwarder praamvaarten in de Kleine Kerkstraat".

Nul op het rekest

Het steekt de medewerkers dat ze geen reactie van de gemeente kregen op hun suggesties. "Zo zou er bijvoorbeeld ook gezocht worden naar een andere betrekking voor de personeelsleden. Maar ook daar hebben we niets meer op gehoord". Sowieso vinden de medewerkers het een vreemde zaak dat de gemeente niet meer in de VVV wil investeren.

Voorzitter Klaas Arie Beks van de Leeuwarder VVV onderstreept die gedachte. "Het blijft vreemd dat andere VVV-kantoren in Fryslân heel succesvol opereren juist omdat ze financiële steun van de gemeente en regionale ondernemers krijgen en hier in Leeuwarden, de hoofdstad van Fryslân, beide partijen niet thuisgeven."