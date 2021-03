Het verhaal achter: 'Ik fyts gewoan troch'

Op zoek naar een verhaal was hij opzettelijk pas 's avonds op pad gegaan, zoekend naar fietsers die het zwaar hadden. "We hadden al veel gedraaid, maar niets was leuk. We hadden een mapje meegekregen met locaties van de route en daar zat ook bij het telefoonnummer van de bezemwagen. Die heb ik gebeld om te horen of zij nog iets wisten. Toen zeiden ze dat ze een oude man volgden die voor hen fietste. Hoewel we al bij de finish in Bolsward stonden, zijn we toen de route teruggereden. Om toch een verhaal te hebben, gokten we op deze man."

Yes, we hebben een verhaal

Bij de brug in Stavoren kwamen ze hem om 22.01 uur op het spoor. Uit het donker zagen ze de fietser, wat scheef op de fiets, trappend in het licht van de koplampen van de bestelbus achter zich. Hij had toen nog twee uur de tijd om voor middernacht te finishen. "Ik vroeg hem of hij het zou halen. Hij moest nog 30 kilometer fietsen om op tijd aan te komen. 'Natuurlijk dat probeer ik wel,' zei Wiebe Idsinga optimistisch. Toen wist ik: oké, het is een Fries, hij praat terug en hij wil meedoen. Ik stapte weer in de Omrop-auto en dacht: yes, we hebben een verhaal. Al het eerder gedraaide materiaal gooien we weg, we volgen deze man. Het verhaal was eigenlijk heel simpel: het draaide om de vraag of hij op tijd de eindstreep zou halen."

Onderweg wilde Janko Krist de man wat beter leren kennen. "Ik wilde eigenlijk weten of hij ook een vrouw had. Dat wilde ik niet plompverloren vragen, dus stelde ik de vraag of er iemand op hem wachtte in Bolsward." Hij volgde de tocht en legde vast wat er gebeurde. Op drie kilometer voor Bolsward haalde de organisatie hem naar de kant; het was toen half één. "Ik mag u niet meer laten gaan" was de opdracht. Uiteindelijk gaf Idsinga zich gewonnen. Als hij in de bus stapte, zou hij toch zijn medaille krijgen.

Wereldberoemd

De reportage werd heel vaak bekeken en won in 2013 de Gouden NL Award, een prijs van alle regionale omroepen en ook de Prix Circom, een Europese prijs voor programma's van regionale omroepen. Wiebe Idsinga werd een beroemd man. "Ik weet dat hij het jaar daarop weer de Fietselfstedentocht gereden heeft en dat was een soort zegetocht. Overal kenden mensen hem en riepen ze naar hem. Dat vond hij wel leuk." Zelf wordt Janko Krist niet herkend op straat. "Ik kom natuurlijk niet met mijn kop op televisie en dat vind ik helemaal prima. Maar als ze me dan herkennen is het direct 'Goeie, wat binne jo oan it dwaan?'"

Dichtbij de mensen

De kracht van HEA! is volgens Janko Krist dat het dichtbij de mensen staat. "Als je wilt weten hoe het echte leven in elkaar steekt, hoe mensen in Fryslân wonen en werken, wat ze doen in het dagelijks leven en wat ze belangrijk vinden, kijk dan naar HEA! Het programma is tijdloos, laagdrempelig en licht van toon." Een reportage is voor hem geslaagd als het onderhoudend is. "Het kan nergens over gaan, maar wel vermakelijk zijn. Om geestelijk gezond te blijven is het aan te raden om naar HEA! te kijken."