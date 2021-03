Vrijdagmarkt: "Laat de Russen maar komen, maar alleen het vaccin graag"

Ook een ander zei liever te wachten op een ander vaccin: "In Spoetnik heb ik niet zo veel vertrouwen." Toch hadden de meesten geen bezwaar. Waarom zou je het niet willen? Als het goedgekeurd wordt, wil ik het wel hebben." Een man in een scootmobiel wil ze allemaal wel hebben: "Hoe eerder hoe beter!"

Politiek op een laag pitje

Bezwaren vanwege mensenrechten waren er wel, maar dat was geen reden om het vaccin te weigeren: "Als het goed is voor de gezondheid, moeten we de politiek maar even op een laag pitje zetten." Ook dat president Poetin de prik zelf nog niet heeft gehad, was geen bezwaar. "Maar dat maakt het er ook niet beter op. Laat ik het zo maar zeggen."

Een grote meerderheid van de Leeuwarder vrijdagmarkt durft het dus wel aan met het Spoetnik-vaccin. "Laat de Russen maar komen. Maar dan wel alleen het vaccin graag..."