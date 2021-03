Foutloze eerste dag voor Schulting op WK shorttrack

Leeuwarder Beld

Tineke den Dulk is een Leeuwarder shorttrackster die sinds kort voor België uitkomst. Het WK in Dordrecht is haar eerste toernooi als 'Belg.' De reden dat ze deze nationaliteit heeft aangevraagd, is dat ze nog niet klaar is met het shorttrack, maar wel inzag dag ze in Nederland geen kansen zou krijgen. Daarom maakte ze de keuze voor België uit te komen. Ze woont nu sinds een jaar in Hasselt en hoopt over een jaar mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. In 2019 maakte ze nog onderdeel uit van de Nederlandse relayploeg, die Europees kampioen werd.