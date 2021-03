GGD: Friezen voelen zich in coronatijd steeds eenzamer

Uit een recent panelonderzoek dat GGD Fryslân half februari uitvoerde, blijkt dat veel inwoners van de provincie nog steeds achter de coronamaatregelen staan en dat zij die meestal naleven. Ze hebben echter de meeste moeite met de regel dat ze maar één bezoeker per dag mogen ontvangen. Ruim driekwart zegt zich hier nog wel aan te willen houden.

Van de ondervraagde panelleden voelen twee op de drie zich eenzaam. Tijdens de vorige peiling begin januari was dit iets meer dan de helft. Mensen tot veertig jaar hebben het meest last van eenzaamheid. Eén op twaalf ondervraagden heeft al een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Van hen zegt driekwart zich te laten vaccineren, 14 procent is van plan een afspraak te maken.

Vaccinaties hebben effect

Het vaccineren lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de besmettingscijfers in de verpleeg- en verzorgingshuizen blijkt dat het aantal positieve coronatests afgelopen week halveerde. Er waren 65 besmettingen, onder wie 30 bewoners, tegen 143 een week eerder. Ook het aantal zeventigplussers met corona daalt. Dat geldt ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij tieners, vijftigers en zestigers lopen de percentages nog op.

Het vindpercentage daalt al enkele weken en ligt nu rond de 9 procent. Dit is positief, maar aan de andere kant zijn de Friese coronacijfers al lange tijd hoog, met extra pieken als gevolg van wat grotere uitbraken, onder andere in meerdere verzorgingshuizen. Zeker bij het loslaten van de lockdown of andere coronamaatregelen ligt een groei van het aantal zieken op de loer.

Bijna 40.000 Friezen gevaccineerd

De afgelopen week heeft de GGD 4.156 inwoners van Fryslân gevaccineerd. Vorige week waren dat er 7.509. De daling komt doordat AstraZeneca minder vaccin bestemd voor zorgmedewerkers beschikbaar stelde. Vanaf volgende week levert de farmaceut weer extra entstof. Eind maart komt meer vaccin van Pfizer beschikbaar.

In totaal zijn er in vijf weken via de GGD bijna 40.000 prikken gezet bij Friese tachtigplussers en zorgmedewerkers. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van de GGD'en. Vanaf volgende week krijgt de groep thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar een uitnodiging van het RIVM. Dit is een week opgeschoven.

Bijwerkingen

GGD Fryslân brengt alles in gereedheid om meer mensen dichter bij huis een vaccinatie te kunnen aanbieden. Afgelopen maandag opende de vaccinatielocatie in Drachten, komende maandag volgt die in Sneek. Uiteindelijk komen er acht vaste vaccinatielocaties.

Het vaccin van AstraZeneca blijkt na de eerste prik meer algemene bijwerkingen zoals koorts te hebben dan dat van Pfizer. Instellingen krijgen het advies medewerkers gespreid te vaccineren, zodat de zorgverlening niet in gevaar komt. Het lijkt erop dat de bijwerkingen van AstraZeneca na de tweede prik juist minder sterk zijn. Bij Pfizer zien we het omgekeerde beeld. De GGD verzoekt iedereen bijwerkingen te melden bij het bijwerkingencentrum Lareb.

Testen helpt

GGD Fryslân ziet dat het testen effect heeft in bijvoorbeeld de gemeente Achtkarspelen. Die gingen na uitbraken in verpleeghuizen in zeven weken tijd van bijna 200 besmettingen in een week naar 50 per week. Twee keer zoveel mensen als elders in de provincie lieten zich testen, wat waarschijnlijk sterk heeft bijgedragen aan het indammen van het virus.

Deze week lieten 10.376 inwoners van Fryslân zich testen, iets minder dan vorige week.