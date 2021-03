Voedselbank-receptenboek: "Lekker eten moet voor iedereen toegankelijk zijn"

Reitse Spanninga zet zich er graag voor in. "Mijn slogan is: lekker eten, dat is een vorm van geluk. En dat moet je voor iedereen toegankelijk maken. Dus dit past mij als een jas. In Joure ben ik ook ambassadeur van de Voedselbank, dus dit is prachtig." Naast Spanninga werkten ook de bekende kok Pierre Wind en studenten mee aan de recepten.

Financiële stress

Eigenlijk is het jammer dat een dergelijk boek nodig is, geeft Jonkers toe. Volgens hem neemt de kloof tussen arm en rijk toe. "Het resultaat daarvan zien we bij de Voedselbanken. De coronacrisis heeft ook niet bijgedragen aan een afname van het aantal mensen dat gebruik maakt van Voedselbanken. Maar tegelijkertijd is dit ook nog maar het topje van de ijsberg. Want er zijn ongelofelijk veel Friezen en Nederlanders die iedere maand moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, maar niet gebruik maken van de diensten van de Voedselbank."

Het nieuwe kookboek is er ook voor de mensen die niet bij de Voedselbank komen, zegt hij. "Want als je financiële stress hebt is het lastig om na te denken wat je op tafel moet zetten. Wij hopen met dit kookboek een creatieve bijdrage te leveren."

Sla-soep met droge wordt

De persoonlijke favoriet van de Jouster is sla-soep met Friese droge worst. "We hebben alle recepten ook getest en geproefd. En je zou deze soep ook kunnen maken met andere bladgroenten, zoals spinazie. Dat is de kracht van dit boek: het geeft tips hoe je met net een kleine variatie aan ingrediënten hetzelfde recept kunt maken."