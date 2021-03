Leeuwarder Leeuwtje voor oud-HCL-directeur Geart de Vries

De Vries trad in 2009 aan bij het HCL. In zijn tijd is het historisch centrum als instituut steeds meer naar buiten toe getreden. In de voorbereidingen naar en in het Culturele Hoofdstadjaar heeft De Vries ook een belangrijke rol gespeeld.

Daarvoor was hij programmamaker en eindredacteur bij Omrop Fryslân. De Vries heeft zich altijd zeer ingezet op cultureel, historisch en literair gebied in Fryslân en voornamelijk in Leeuwarden.

Geen pensioen

In september kondigde De Vries aan zijn functie als directeur van het HCL neer te leggen. Hij is recentelijk 65 jaar geworden, maar hij gaat nog niet met pensioen. Tot 15 maart is hij waarnemend directeur van het HCL. Meindert Seffinga neemt het stokje van hem over.

Daarna blijft De Vries nog anderhalf jaar verbonden aan de gemeente. Zijn belangrijkste taak wordt het interviewen van mensen die betrokken waren bij LF2018.