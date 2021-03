Grote klus voor Rijster jachtbouwer: vier nieuwe KNRM-reddingsboten

In totaal komen er acht nieuwe boten: daarvan worden er vier in Hoorn en vier door Dok- en Scheepswerf Woudsend gemaakt. Dat laatste bedrijf laat de ruwbouw over aan Folmer. Voor hem was het een verrassing: "We hadden er niet op gerekend, omdat er eigenlijk altijd een vaste bouwer is voor de KNRM in Minnickendam. En het onderhoud gebeurt vaak in Woudsend bij Kuipers. Maar ze hebben hen gevraagd of ze bereid waren om ook schepen te bouwen. Wij hebben weer een goede band met Kuipers, zij vroegen ons om de casco's te bouwen."

"Gigantische opdracht"

De reddingsboot is 11,5 meter lang. Dat is niet heel groot, maar de boot is complexer dan een gewoon zeiljacht. "Hier zit in totaal tussen de 2.000 en 3.000 uur werk in, dus het is voor ons een gigantisch grote opdracht. Het gaat om vier schepen. We zijn hier maar met z'n zessen. Dat is ook een probleem in de scheeps- en jachtbouw: vakbekwaam personeel vinden. Met name in het aluminium, want die mensen hebben certificaten nodig. Het moet op hoog niveau."

Er is ook strenge controle. "Voor ieder stuk metaal zijn ook certificaten, al het materiaal is voor aansprakelijkheid afgestempeld. De schepen waar de KNRM mee vaart zijn al zo'n 25 jaar oud. Nu heeft de KNRM de stap gezet om acht nieuwe schepen te bestellen."