Pascal Arts nieuwe directeur-bestuurder cultuurhistorisch centrum De Tiid

Onder zijn takenpakket vallen ook de samenwerking met andere musea en culturele partners in de gemeente Súdwest-Fryslân. Arts was hiervoor werkzaam bij Stichting Texels Museum, het CODA Museum Apeldoorn en it Van Gogh Museum Amsterdam.

"Ik kijk uit naar de samenwerking met alle betrokken partijen en samen te kunnen bouwen aan de culturele huiskamer van Súdwest-Fryslân. Een huiskamer waar iedereen welkom is. In een mooi, innovatief en duurzaam gebouw vol rijke historie en verhalen", zegt Arts.

De huidige kwartiermaker Eerde Hovinga blijft nog enige tijd betrokken om de werkzaamheden over te dragen.

De Tiid

In april 2019 werd bekend dat de archieven van de voormalige gemeenten die nu Súdwest-Fryslân vormen, drie musea en een bibliotheek een plek krijgen in het oude stadhuis van Bolsward. De opening van De Tiid is later dit jaar, maar de bibliotheek en het gemeentearchief moeten al op 1 en 15 maart open.