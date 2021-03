Cambuurdirecteur Ard de Graaf: "Aan de zijlijn staan, was niet gelukkigste positie"

In november trok ontwikkelaar Wyckerveste zich terug, omdat ze er niet uitkwamen met Friese Poort. Bouwbedrijf Van Wijnen nam die rol op zich. "Zij vroegen tijd en geduld. En zoals dat gaat met een puzzel, begin je met het eerste stukje", zegt De Graaf. "Iedereen wist dat dat dit hele belangrijke stukje was. We zijn heel erg blij dat dit principeakkoord er ligt, want nu kunnen we vooruitkijken met alle partijen."

Het was essentieel dat Friese Poort in het samenwerkingsverband bleef. "Als je het hebt over een partner in het stadion van zo'n 975 vierkante meter, dan levert dat een enorme bijdrage aan het hele gebied. Als dat wegvalt heb je geen business case. Dus Friese Poort is cruciaal."

Afwachten

Voor SC Cambuur zelf was het voornamelijk afwachten op wat er zou worden besloten. "We zaten de afgelopen maanden natuurlijk wel met alle partijen aan tafel. Waar wij invloed kunnen uitoefenen door te verbinden, hebben wij dat zeker gedaan, maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Deze partijen moesten gewoon zakelijk tot elkaar komen en dat is gelukkig gelukt."

De voetbalclub stond dus vooral aan de zijlijn in het proces over hun eigen stadion. "Dat is een hele onzekere tijd geweest, maar we hebben altijd vertrouwen gehad in de partijen. Ook daarvoor geldt: we hebben in de afgelopen jaren zoveel spannende momenten meegemaakt in dit stadiondossier, daar kon dit ook nog wel bij." Door met iedereen in gesprek te blijven, nam dat wat onrust weg. "Maar aan de zijlijn staan is niet de meest gelukkige positie."

Doorgroeimogelijkheden

Sportief gezien gaat het goed met Cambuur en een nieuw stadion in de zomer van 2023 kan daar nog meer aan bijdragen. "Als we een goede, nieuwe accommodatie hebben, waarin wij onze supporters en sponsors goed kunnen ontvangen, hebben wij meer doorgroeimogelijkheden. Dan bouw je in Leeuwarden duurzaam aan een Eredivisieclub", aldus De Graaf.