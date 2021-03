Wandelnet lanceert campagne tegen obstakels op voetpaden

"Je ziet helaas steeds meer dat de stoep gebruikt wordt voor van alles en nog wat", zegt Kees Mourits, initiatiefnemer van de campagne Voetlicht. Obstakels op voetpaden vormen voornamelijk voor ouderen, kinderen en mensen met een fysieke beperking voor hinder en gevaar. Daarnaast zijn in coronatijd veel mensen gaan wandelen, waardoor een goed toegankelijke loopruimte belangrijk is. "In Leeuwarden staan tegenwoordig ook regelmatig van die groene deelscooters op de stoep. De ruimte wordt steeds beperkter."

Buurtschouw

De stichting houdt vrijdag een buurtschouw. Dat houdt in dat ze met bewoners door de buurt lopen en kijken wat er beter kan. "Op de zogenaamde pijnpunten spuiten wij een sjabloon op het voetpad met onze slogan 'Hou het voetpad vrij, dan zijn wij ook blij'. Wij roepen bewoners ook op om aandacht te besteden aan dit probleem. Zij kunnen ons ook vragen voor een buurtschouw", zegt Mourits.

Hij noemt het centrum van Leeuwarden als goed voorbeeld van een loopvriendelijke omgeving. "Dat is langzamerhand behoorlijk loopvriendelijk geworden. Je mag je fiets nog geen vier uur op het station laten staan." In de wijken eromheen is het echter minder geworden. "Daar zie je bijna het openbare ruimtegebruik verloederen."

Loopbeleid

De campagne is een initiatief van Wandelnet, in samenwerking met de Werkgroep Toegankelijkheid. Wandelnet wil het lopen in Fryslân stimuleren, onder andere door voetgangersveiligheid te verbeteren en de gemeenten te steunen bij het ontwikkelen van het loopbeleid. Wandelnet zet zich ook in om politiek aandacht te vragen voor wandelen, zodat provincies en gemeenten zorgen dat er ruimte is om te lopen.