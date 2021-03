Campagne tegen obstakels op voetpaden: "De stoep wordt gebruikt voor van alles en nog wat"

De campagne is een initiatief van Wandelnet, in samenwerking met de Werkgroep Toegankelijkheid. Wandelnet wil het lopen in Fryslân stimuleren, onder andere door voetgangersveiligheid te verbeteren en de gemeenten te steunen bij het ontwikkelen van het loopbeleid. Wandelnet zet zich ook in om politiek aandacht te vragen voor wandelen, zodat provincies en gemeenten zorgen dat er ruimte is om te lopen.