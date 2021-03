Zon schijnt in hoofd De Laat voor WK shorttrack, Knegt beter dan op EK

"De zon schijnt buiten, het is heerlijk weer en de zon schijnt ook in mijn hoofd. Ik heb er zin in. Laat maar komen dit weekend", zegt De Laat aan de vooravond van het wereldkampioenschap. De Leeuwarder shorttracker heeft er zin in en is klaar voor zijn tweede individuele WK. "Ik wil niet proberen voor brons te strijden, maar ik wil echt voor dat eregoud strijden. Dan moet je actiever rijden en zo gaan rijden van: die plak is van mij en ik kom hem halen. Ik leg mezelf wel de druk op dat ik medailles wil halen."

Het zijn lessen die De Laat geleerd heeft van het Europees kampioenschap in januari. Daar haalde hij brons op de 500 meter en de 1.500 meter en in het eindklassement. Hij hoopt nog beter te zijn op het WK dan op het EK. "Ik hoop het wel. Ik voel echt dat ik in heel goeie vorm ben. Zeker omdat ik het vertrouwen en het gevoel van het EK kan meenemen. Ik hoop ik wel dat ik er een stapje bovenop kan doen en nog iets beter kan zijn. Alle ingrediënten zijn er voor mij, ik moet het alleen nog even doen."