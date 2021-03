Aantal besmettingen in Fryslân neemt af, maar niet in Harlingen en Waadhoeke

Voor de derde week op rij loopt het aantal coronasterfgevallen dat wordt gemeld terug. Deze week meldde het RIVM 19 sterfgevallen in onze provincie, twee minder dan een week geleden. Het wil niet zeggen dat al die sterfgevallen ook echt in de afgelopen week waren. Soms worden die cijfers pas later doorgegeven.

Dat het aantal stergevallen terugloopt, komt doordat de situatie in verpleeghuizen verbetert. Daar raken minder mensen besmet en dat heeft weer te maken met het feit dat er steeds meer mensen zijn gevaccineerd.

Het officiële sterftecijfer in Fryslân in verband met het coronavirus ligt nu op 405. Het werkelijke aantal sterfgevallen als gevolg van het virus ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Daarom is niet van ieder sterfgeval bekend of dat aan het virus lag of niet.