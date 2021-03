Fryslân door de ogen van een ander: Flip van Doorn presenteert boek

De schrijver liep al lang rond met het idee om een boek over Fryslân te schrijven. "Vanaf het moment dat ik hier kwam woonde, speelde ik al met deze gedachte. Als je van een afstand naar Friesland kijkt, lijkt het toch één geheel. Een robuuste provincie met een eigen vlag, taal, volkslied en cultuur. Heel homogeen. Maar als je er tussen gaat wonen, dan blijkt dat ieder dorp z'n eigen Fries spreekt. En dan blijken die Friezen ontzettend divers en verschillend te zijn. Dat vond ik een heel mooi gegeven."

Spiegel voorhouden

Hij wil niet-Friezen in inkijkje verschaffen in de provincie, maar de Friezen zelf ook een spiegel voorouden. Soms heb je vreemde ogen nodig om met een nieuwe blik naar jezelf te kijken. "Het voelde op een ingewikkelde manier als een remigratie," zegt Van Doorn over verhuizing naar Fryslân. "Mijn grootvader is geboren en getogen in Dokkum, maar toen hij twintig was is hij om economische redenen naar Limburg verhuisd. Ik ben zelf in Zeist geboren en in het Gooi opgegroeid. Pas elf jaar geleden ben ik zelf naar Friesland verhuisd. Mijn pake heeft mij toen ik twaalf was meegenomen naar Friesland om zijn geboortehuis te laten zien in Dokkum en om naar het Fries Museum te gaan. Hij heeft zijn twee kleinzoons heel veel trots voor Friesland bijgebracht, dat zat heel diep bij hem."

Naar binnen en buiten kijken

Op zoek naar antwoorden op zijn hoofdvraag reisde Van Doorn niet alleen door Fryslân, maar keek hij ook buiten de grenzen. "Ik kom uit de reisjournalistiek, dus ik heb dit boek ook aangepakt als een reisboek. Dus ik heb elf tochten uitgestippeld door Friesland, maar daarbij heb ik het heel breed genomen. Het Friese taalgebied lag in de middeleeuwen langs een veel bredere kuststrook. Dus ik ben ook naar de Halligen geweest, eilandjes voor de Duitse Waddenkust waar mensen nog op terpen wonen. Een aantal keren per jaar stroomt de boel onder en trekt men zich terug. Ze leven er nog op een ritme van de natuur, van de getijden, van de seizoenen. Zoals de oorspronkelijke Friezen het ook deden. Die reis heeft mij veel geleerd."

Livestream

De boekpresentatie in Tresoar is vrijdag te volgen via een livestream. "Normaal gesproken zouden we het in de hal doen met 150 genodigden, dat kan nu natuurlijk niet. Maar we hebben er een livestream van gemaakt. Dus eigenlijk kunnen nog meer mensen meekijken. Directeur Bert Looper is gastheer, mijn uitgever doet een interview, Theun Plantinga vertelt over zijn verhuizing van Veenwouden naar Amsterdam en terug naar Rinsumageest. Claudy Jongstra neemt het eerste exemplaar in ontvangst en boekhandelaar Ronnie Terpstra is er ook."