Rinto's weer open: klanten kunnen eindelijk hun tattoo af laten maken

"Het is heel fijn, het werd wel weer tijd", zegt een van de mannen. "De afgelopen weken waren eenzaam, anders." Nu kan hij weer aan het werk, al is het wel met een mondkapje. "Het mondkapje is wel een belemmering. Zonder is praktischer en prettiger, maar ik ben al lang blij dat het weer kan."

"We hebben de klanten pas weer gepland toen we zeker waren dat we weer aan het werk konden", zegt zijn compagnon. "Sommige collega's deden het bij elke persconferentie, maar dan blijf je aan het schuiven. De klanten hebben ook wel door dat het even duurt, de mensen hebben er wel begrip voor. Ik heb zo'n idee dat wij de zomer nog wel door kunnen, maar ik heb ook het gevoel dat we nog wel een keer dicht moeten."

Arend-tattoo afmaken

De klanten zijn blij met de opening. Zo kan een man een tattoo van een arend af laten maken: "De lockdown heeft wel parten gespeeld: er zat een langere periode tussen om deze tattoo af te laten maken. Ik was al eens geweest voor de eerste vier uurtjes. Ik ben blij dat de tattooshop weer open mag."

Boerenlogica

Beide tattoo-artiesten werken met speciale handschoenen en een mondkapje, maar van een protocol is er in de tattoowereld niet echt spraken. "Het is echt een eigen verantwoordelijkheid. Ik snap ook niet dat wij dicht moesten, want als contactberoep wil je ook niet dat je het zelf oploopt. Dus je denkt er wel om. Ik denk dat de bron van besmettingen niet ligt bij zo'n contactberoep. Met een beetje boerenlogica kom je een heel eind. Tattooshops hebben ook vaak gemiddeld anderhalf tot twee klanten op een dag. Dat kan makkelijk."