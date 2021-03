Mark Rutte (VVD) in It Polytburo: "Komst Lelylijn hangt af van nasleep coronacrisis"

Rutte houdt dus een slag om de arm als het om de Lelylijn gaat. "Ik zeg heel eerlijk: in deze campagne kun je geen harde beloftes doen, want je weet niet hoe we uit deze crisis komen. Ik ga niet de garantie geven dat de Lelylijn er komt, maar het verkiezingsprogramma is er helder over en als de kans er komt dan zullen we die pakken."

In bereikbaarheid wil de VVD in principe wel geld steken: wegen, spoor, vaarwegen en fietspaden. Maar dan wil de VVD wel eerst kijken naar de grootste knelpunten wat betreft de bereikbaarheid. De verbinding tussen 'stad en regio' moet ook beter volgens de partij. Daarbij wil de VVD dat er naar de verschillende opties gekeken wordt, zoals de Lelylijn. Regionale spoorlijnen wil de partij afsplitsen. De partij denkt dat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit omhoog als andere vervoerders ook de kans krijgen om het treinvervoer te verzogen.

De rekening van corona

Volgens de demissionair premier moet het met de formatie wel meegenomen worden. De vraag is dan: is het de beste manier om verbinding te realiseren. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven: "We hebben de grootste crisis in vredestijd sinds de Tweede Wereldoorlog met corona. Ik wordt wel een beetje nerveus van die enorme rekening. Die moeten we ook een keertje terugbetalen."

Daar ligt ook een opdracht voor gemeentes en provincies. "Mijn gevoel is dat de rekening meer bij de gemeente ligt dan bij de provincie. Maar in Friesland is de provincie van oudsher een sterke bestuurslaag. Daar ligt een belangrijke taak. Ook voor de provincie: ervoor zorgen dat de gemeentefinanciën gezond blijven."

Niet speculeren over het skûtsjesilen

Over de verruiming van de coronamaatregels is Rutte niet optimistisch. Het blijft maar de vraag of er komende maandag op een nieuwe persconferentie een eind van de lockdown of van de avondklok aangekondigd wordt. De besmettingscijfers geven Rutte nog steeds grote zorgen.

De vraag of er in het tweede deel van 2021 weer evenementen gehouden kunnen worden durft de VVD-leider niets over te zeggen. "Ik heb al de fout gemaakt een paar weken geleden heel voorzichtig iets te zeggen over de Elfstedentocht. Toen heb ik mij gehaast mijzelf te corrigeren door te zeggen: wij Hollanders mogen dromen van de Elfstedentocht, maar de Friezen besluiten erover. "

Zoiets geldt ook voor bijvoorbeeld het SKS Skûtsjesilen. Rutte: "Dat is echt speculeren. Het aantal gevaccineerden zal steeds meer oplopen en het testen gaat enorm toenemen. Dus we hopen dat vanaf april-mei zich de cijfers wat rustiger ontwikkelen. En we hopen heel erg dat we van juli een beetje terug kunnen daar de situatie zoals we die kennen. Maar ik kan het niet beloven."

Kerncentrale

Over de eventuele komst van een kerncentrale in Fryslân zegt Rutte dat zoiets volledig afhangt van het draagvlak. De Friese jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, had onze provincie aangeboden nadat het plan van Rutte om de provincie Groningen daar voor aan te wijzen af werd geschoten. "Ik ga nu geen andere plekken noemen, dat lijkt mij niet slim. Als we het gaan doen, alléén met regionaal draagvlak."

Rutte zegt met klem dat hij vindt dat er een nieuwe kerncentrale moet komen, naast zonne- en windenergie. "Het goede nieuws is dat het niet meer gaat over 'of' een kerncentrale, maar 'waar' een kerncentrale. Als we het besluit genomen hebben om meer kerncentrales te bouwen, moeten we kijken waar het draagvlak is. Zou dat er in Friesland zijn, dan is dat relevant. Maar het moet met steun vanuit de regio, anders gaat het echt niet."

Verschillende soorten energie

Het aandeel duurzame energie moet groter worden, vindt de VVD. De partij wil dat voorelkaar krijgen door innovatie en denkt daarbij onder andere aan kernenergie, geothermie en aquathermie. Daarnaast wil de partij ook windmolens op zee en zonnepanelen op daken. Over het gebruiken van kernenergie bestaat veel discussie. Sommige partijen willen dat inzetten en Rutte zei afgelopen weekend zelfs dat er in de provincie Groningen mogelijk wel een kerncentrale kan staan, in de Eemshaven. Dat zorgde voor veel verbaasde reacties uit onze buurprovincie.

De VVD sluit zonneparken en windmolens op het land ook niet uit. Maar die komen er als het aan die partij ligt niet zonder draagvlak onder de lokale bevolking.

Wat natuurgebieden betreft wil de partij het beleid 'realistisch' houden. Ze willen opnieuw kijken naar de gebieden die aangewezen zijn als Natura 2000-gebieden. DE VVD wil geen nieuwe gebieden die status geven. Als het mogelijk is, wil de partij wel beschermde natuurgebieden aan elkaar verbinden.

De partij schrijft niet in het programma wat ze willen met al die kleine gasvelden in Fryslân en met gaswinning in de Waddenzee. Een ding is duidelijk: de gaswinning in de provincie Groningen moet wel zo snel mogelijk volledig afgebouwd worden. Daarnaast wil de VVD de versterkingsoperatie in onze buurprovincie sneller aanpakken.