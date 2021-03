Stichting Tsjingas bij Raad van State in actie tegen aftakking gasveld Nijega

Vermilion wil de oude put, waar geen gas meer uit komt, buiten gebruik stellen en dichtmaken. Maar met een sidetrack naar het bovenste deel van de put kan nog wel worden geboord in het winningsgebied Middelburen. Op twee locaties zouden daar nog miljoenen kubieke meters aan gas omhoog kunnen worden gepompt. Volgens Vermilion is de put veilig en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dat er geen lekkages zijn en dat de risico's acceptabel zijn.

Plaatselijk Beland De Wilgen

Oebele Veenstra van Plaatselijk Belang De Wilgen, die donderdag ook bij de zitting was, heeft wel het gevoel dat de rechter de bezwaren van de burgers tegen de voorbereidingswerkzaamheden meegenomen heeft, maar verwacht niet dat de uiteindelijke boring van Vermilion kan worden tegengehouden. "We voelen een beetje winst, maar het is waarschijnlijk niet zo dat de werkzaamheden uitgesteld worden." De zitting van donderdag was maar een klein onderdeel in een grotere procedure tegen de boring.

Het is nog niet zeker wanneer de behandeling daarvan precies voor de rechtbank komt.