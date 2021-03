Bouwbedrijf Friso viert 75-jarig bestaan met coronahindernissen

Het coronavirus gooit al een jaar lang roet in het eten voor alle jubilea en grote feesten. Maar toch wordt geprobeerd om er met alle beperkingen wat van te maken. Zo'n bedrijf is bouwbedrijf Friso uit Sneek. Dat viert dit jaar het 75 jarig bestaan. Maar veel soberder dan de bedoeling was, en ook voor het werk heeft corona gevolgen.