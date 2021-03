Docenten en leerlingen mogen weer naar school: "Het voelde als een bevrijding"

"Het voelde als een bevrijding toen ik naar school fietste vanochtend", zegt Friese Poort-docent Conrad Berghoef. "Aan de ene kant heb ik er energie van gekregen, om de studenten weer te zien. Maar het was ook wel een gekke dag, het was weer even wennen na twee maanden."

'Je moet weer echt de deur uit'

Leerlinge Stella Pultrum was ook blij dat ze weer naar school mocht. "Elkaar in het echt zien is een stuk leuker, dat is veel fijner dan dat je de hele dag op je kamertje achter een beeldscherm zit." Ze was er ook wel aan toe er weer eens uit te mogen. "Ik heb er wel naar uitgekeken om iedereen weer te kunnen zien. En om je klaar te maken voor de dag, nu moet je weer echt de deur uit."

Dat ze voorlopig maar een dag in de week naar school mag, vindt ze jammer. "Maar we hebben gelukkig wel twee halve dagen, dat is al weer een ander gevoel."

Halve klassen

Berghoef geeft aan dat het regelen van een nieuw rooster met coronamaatregels een heel gedoe was. "De roostermakers en de beleidsmakers zijn echt helden, dat was ook een hele operatie." Zo zijn er halve klassen en mogen de leerlingen zich zo min mogelijk bewegen door het gebouw. Ze hebben dan ook een 'eigen' lokaal, waar ze pauze houden en waar docenten naar toe komen.