Ontmoetingsplek voor nieuwkomers opent deuren in Leeuwarden: "Nederland is vaak complex"

Sinds deze week is de huiskamer Sedrana de plek om heen te gaan, met name voor nieuwkomers. Voor een praatje, koffie, of een spelletje. Of om wijzer te worden van zaken waar je tegenaan loopt als nieuwe inwoner van ons land.

"Het doel is om te zorgen dat alle nieuwkomers in Leeuwarden sociale contacten hebben", zegt initiatiefneemster Geertje Postma. "Die contacten zijn belangrijk om de taal goed te leren, de ongeschreven regels in een land te begrijpen, om de cultuur te kunnen leren en om uiteindelijk actief mee te doen in de maatschappij."