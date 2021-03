Jacobs terug in selectie, maar Cambuur verandert niets aan basis tegen Telstar

In de basis bij Cambuur staat ook weer Jarchinio Antonia. Na een periode waarin hij de nodige privéproblemen had én geen basisplaats had bij Cambuur, ligt de situatie er nu weel heel anders bij voor de snelle aanvaller. "Ik heb natuurlijk een heel vervelende en moeilijke periode gehad", vertelt Antonia.

"Weinig spelen en privé lastig. Ik probeer daar zoveel mogelijk niet meer aan te denken. En dat helpt wel. De jongens en de staf hebben mij goed geholpen en ik speel weer. Ook rechtsback ja. Ik kan daar goed uit de voeten al is het niet mijn favoriete plek."

Ook Antonia ziet dat de competitie in een belangrijke fase komt. "Jazeker, dus is het zaak om goed naar je zelf te kijken. Als wij morgen weer weten te winnen is dat lekker voor ons en niet goed voor de concurrent".

Curaçao

Antonia is ook international bij Curaçao. Na de wedstrijd van volgende week tegen Go Ahead Eagles moet hij zich melden bij bondscoach Guus Hiddink. "We spelen spelen twee kwalificatiewedstrijden. Eén op Curaçao en één in Guatemala tegen Cuba. Dat is ook een mooi vooruitzicht."