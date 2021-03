10 maanden celstraf voor man uit Heerenveen vanwege verkrachting vrouw

Een 34-jarige man uit Heerenveen moet tien maanden de cel in omdat hij tot tweemaal toe zijn vrouw gewelddadig verkracht heeft. Beide keren had hij te veel gedronken. De vrouw had de rechtbank gevraag om de man geen lange gevangenisstraf op te leggen, zij had liever dat de man zou worden behandeld. De rechtbank vond de zaak te ernstig om met een lage straf af te doen, maar bepaalde wel dat de man zich moet laten behandelen.