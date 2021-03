Cambuurstadion stapje dichterbij: Van Wijnen en Friese Poort zijn eruit

Met het akkoord tussen Friese Poort en Van Wijnen is het nieuwe Cambuurstadion een stapje dichterbij. Meijerink is dan ook erg blij met de overeenstemming met Van Wijnen: "Ik denk dat dit goed nieuws is voor onze studenten en onze docenten. We hebben een akkoord op hoofdlijnen getekend met Van Wijnen. Nu is het aan hen om er ook met andere partijen uit te komen."

Volgens Meijerink zit er nog wel een voorwaarde aan het akkoord vast: "Er is wel een ontbindende voorwaarde in het contract opgenomen. De schep moet voor 1 januari 2022 de grond in. Wij hopen dat het stadion dan in augustus 2023 kan worden opgeleverd, zodat we er in het schooljaar 2023/2024 gebruik van kunnen maken."

