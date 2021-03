Helft Friese woningen verbetert energielabel, Harlingen is het zuinigst

48,5 procent van de Friese woningen werd energiezuiniger en het gemiddelde energielabel in Fryslân steeg van D naar C. Over de hele provincie werden woningen gemiddeld 23,36 procent groener.

Veel woningen doen het echter beter: meer dan tienduizend panden verbeterden van label C naar A, zo'n 8.800 gingen van B naar A en 7.300 verbeterden zelfs van C naar A.

Harlingen en Vlieland aan kop

Naast Harlingen doet ook Vlieland het goed. Beide gemeenten komen gemiddeld op label B uit. Alle andere Friese gemeenten blijven steken op label C. Terschelling en Noardeast-Fryslân doen het het slechtst in Fryslân.