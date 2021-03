WoonFriesland bouwt 26 nieuwe sociale huurwoningen in Stiens

De Wisseling is een nieuwe wijk met 58 woningen, waarvan 26 huurwoningen. WoonFriesland neemt de woningen af van Friso Bouwgroep uit Sneek. De nieuwe huizen worden duurzaam verwarmd met een warmtepomp en op het dak liggen zonnepanelen. De nieuwe huurwoningen zijn geschikt voor starteres en huishoudens met kinderen.

Het eerdere spoorwegemplacement in het centrum van Stiens ligt aan het spoor van de lijn die eerder tussen Leeuwarden en Anjum liep. Een groot deel van de rails is verdwenen, maar het spoor is nog goed zichtbaar.

In de wijk staat nog altijd de karakteristieke remiseloods. Die is recentelijk benoemd tot gemeentelijk monument en kreeg de naam 'Lokaal 1903'. Wie goed kijkt, herkent in de rij huizen een locomotief met wagons.