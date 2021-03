Eerste bewoners Friese zorginstellingen door huisartsen gevaccineerd

In totaal worden in drie weken meer dan 6.300 mensen gevaccineerd op 400 verschillende locaties. Dokterszorg en De Friese Huisartsen Vereniging werken daarin samen met Certe, vervoerder het Witte Kruis en de ziekenhuisapotheken.

Het is volgens Dokterszorg een ingewikkelde logistieke operatie om in korte tijd zo veel mogelijk mensen te vaccineren op een groot aantal locaties. "We zijn erg blij dat we hierbij samenwerken met Certe en het Witte Kruis voor de logistiek", zegt Robert Meyer van Dokterszorg Friesland.