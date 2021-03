Ecoloog jaagt op Heerenveense treurspreeuwen: "Anders zingt er geen mus meer op het dak"

De treurspreeuw komt vooral voor in tropische gebieden in Azië en het Midden-Oosten, maar verspreidt zich steeds meer. Lokale soorten leggen het in de strijd om eten vaak af tegen de agressieve vogel. De spreeuw, ook wel treurmaina genoemd, vernielt regelmatig nesten of doodt jonge vogels en kan bovendien ook ziekten meebrengen.

Hoe de vogels in Heerenveen terecht gekomen zijn, is voor Fokkens een raadsel. "Misschien dat ze uit een volière ontsnapt zijn of zijn ze losgelaten." Wat wel zeker is, is dat de treurspreeuwen gevaarlijk zijn voor inheemse vogels.

Invasieve soort

De vogel staat op de lijst met honderd meest invasieve soorten ter wereld. "Stel ze krijgen eieren en er komen jongen, dan hebben we straks misschien geen mus of spreeuw meer op het dak te zingen", aldus Fokkens.

Omdat de treurmaina naast katten en sperwers geen vijanden heeft, kan de soort zich snel verspreiden. "Ze kunnen drie of vier keer per jaar jongen krijgen. Dan kunnen er in een jaar zo vijftien of twintig nieuwe vogels bijkomen."

Kooien en netten

Daarom zal Fokkens nu proberen de vogels te vangen. "Dat zal vooral met vangkooien zijn. Daarnaast ga ik met netten aan de slag, om ze op een diervriendelijke manier te vangen." Als de vogels inderdaad gevangen worden, krijgen ze plek in een opvang die gespecialiseerd is in het houden van invasieve soorten.