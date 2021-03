Kerk Vinkega krijgt na vijftig jaar zijn torenspits terug

Het dorp is al lange tijd bezig met de torenspits en de verguninning. Ze hebben hiervoor verschillende mogelijkheden onderzocht en besproken. Het college verleent een omgevingsvergunning omdat dat de kerk wil behouden. Ook vindt het college het hergebruiken en de inzet van het dorp belangrijk. De kerk in Vinkega is de eerst kerk in Nederland waar een gebruikte torenspits op wordt geplaatst.

Het college negeert daarmee het afwijzende advies van de welstandscommissie Hûs en Hiem. De provinciale adviescommissie vond de verhoudingen van de spits niet passen bij de kerk. Bovendien is het kerkje een rijksmonument en daar gelden volgens de commissie strengere regels voor.

Toren uit Haarlem

De torenspits, die al in het voorjaar van vorig jaar arriveerde, wordt gerestaureerd en aangepast door een bouwbedrijf uit Oldeholtpade. Deze restauratiewerkzaamheden zijn bijna afgerond.

De toren komt van het katholieke mannenziekenhuis Joannes de Deo in Haarlem. Dat pand werd eind jaren 70 door een kraakactie gered van sloop. Het karakteristieke hoofdgebouw uit 1889 is zes jaar geleden volledig in oude glorie hersteld en geschikt gemaakt voor bewoning door senioren. Maar de torenspits verdween naar het terrein van een aannemer.