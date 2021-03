Leeuwarden verbiedt lachgas in hele gemeente

De gemeenteraad van Leeuwarden had in 2019 in een motie gevraagd om te onderzoeken of het gebruik en verkoop van lachgas in de stad tegengehouden kon worden. Optreden tegen de verkoop was niet mogelijk, zo concludeerde de gemeente.

Daarom is gekozen om een verbod op het gebruik van lachgas vast te leggen in de Algemene Plaatselijke Verordening, zodat makkelijk opgetreden kan worden tegen overlast.

Het college is bang dat als er een kleiner gebied aangewezen wordt voor het verbod, de overlast dan in andere wijken en de omliggende dorpen groter wordt.