Nieuw ophaalschema Tytsjerksteradiel bevalt afvalmannen goed: "Je hebt drukte zat"

"Nu is het ook nog niet zo druk, maar dat komt straks in het voorjaar wel met het maaien en snoeien en alles", vertelt Zijlstra. Donderdag moeten er een stuk of duizend containers in Sumar, Suwâld en Tytsjerk. "Je hebt drukte zat", zegt Zijlstra. "Maar ik mag het graag doen."

Hij rolde bij toeval in het werk. "Ik werkte bij de gemeente en ze moesten een vervanger hebben. Ik heb eerst mijn vrachtwagenrijbewijs halen en toen moest ik in de vakantietijd. Lichamelijk had ik wat klachten, dus sinds januari zit ik vast op de wagen."