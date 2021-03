Plannen voor natuurgolfbaan Terschelling na zeven jaar van de baan

Het plan om bomen die gekapt moesten worden voor de aanleg van de nieuwe baan te compenseren met grijze duinen, kostte één tot anderhalf miljoen euro extra en was daarom niet haalbaar. "We moesten ook op natuurlijke wijze inheems gras laten groeien om het inzaaien van gebiedsvreemde grassen te voorkomen en ook aan het watergebruik in het gebied waren strenge eisen verbonden", legt Cees de Breed, voorzitter van Golf Club Terschelling, uit.

Het is een grote domper voor Stichting Natuur Golfbaan Terschelling, die in het leven was geroepen om de aanleg voor elkaar te krijgen. "Een paar jaar geleden hadden we nog het gevoel dat het ging lukken", zegt De Breed. "Maar het mag helaas niet zo wezen."

Veel tijd in gestoken

Het was geen gemakkelijke keuze om de stekker eruit te trekken. De Breed: "Dat was heel lastig. De eerste gesprekken waren al in 2010. We hebben er heel veel tijd in gestopt en we dachten ook lang dat het echt mogelijk was." Er was veel steun voor de plannen. "De architect was lyrisch. We hadden al meer dan 200 leden bij de club en op het eiland steunde ook iedereen de plannen."

Zonde van de moeite

Het volledige proces heeft zo'n 220.000 euro gekost. De golfclub bracht geld in, maar ook de provincie, gemeente, Rederij Doeksen en het WestCord Hotel gaven subsidie. "Iedereen vindt het vooral ontzettend jammer." De Breed vindt het ook zonde van alle moeite die er al in was gestoken. "Het is ook niet alsof je hier huizen zou bouwen, je kon het zo weer teruggeven aan de natuur."

De leden van de golfclub blijven balletjes slaan op het eiland, maar Stichting Natuur Golfbaan Terschelling wordt opgeheven. "Er is nu verder geen ruimte op het eiland voor een golfbaan, maar als bijvoorbeeld een boer stopt en de grond aan ons wil verhuren of verkopen, dan gaan we kijken wat er mogelijk is."