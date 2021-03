Symposium over toekomst bruine vloot: "Straks tweede seizoen zonder inkomsten"

Het Rijk zegde in augustus 15 miljoen euro toe aan de bruine vloot vanwege zijn historische waarde, maar dat geld is nog steeds niet uitgekeerd. En dat terwijl de bruine vloot de financiële steun nu echt nodig heeft, omdat de kosten van onderhoud en keuringen doorlopen. Hun klanten lijken het wachten nu ook zat te worden. "Groepen die vorig jaar nog een tegoedbon accepteerden, beginnen nu hun geld terug te vragen", legt Heldoorn uit.

Het symposium wordt gehouden in opdracht van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, de Vereniging van Waddenzeegemeenten en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ). Doel is om initiatieven die erop zijn gericht om de zeilende chartervaart en botters verder te helpen, met elkaar te delen en te versterken. Sommige initiatieven staan namelijk nog in de kinderschoenen en vragen om input van bestuurders en experts.

"Bittere teleurstelling"

"Wij hebben als brancheorganisatie de handen vol om de actuele nood van onze leden te verlichten." Daarvoor doet de BBZ een beroep op bestaande steunregelingen, "maar er is bittere teleurstelling over het feit dat de 15 miljoen euro die is toegezegd om dit culturele erfgoed overeind te houden nog steeds niet is verdeeld." Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer zei eerder dat de steun nog moet worden dichtgetimmerd om fraude te voorkomen, wat de schippers in het verkeerde keelgat schoot.

De gemeente Harlingen heeft al gezegd de bruine vloot tegemoet te komen. De schepen hoeven in 2021, net als in 2020, geen haven- en kadegelden te betalen. "Dat hebben de meeste andere gemeenten ook gedaan", verklaart Heldoorn.

Plan

Onder andere het Nederlands Bureau voor Toerisme presenteert op het symposium een plan waarmee de bruine vloot meer in de schijnwerpers komt bij toeristen. Daarnaast wordt er gesproken over de haalbaarheid van een garantiefonds voor de sector.

Heldoorn hoopt dat overheden door het symposium inzien van hoe grote waarde de bruine vloot is, zowel in het opzicht van cultuur als werkgelegenheid, en dat zij met elkaar samenwerken om die overeind te houden. "Een aantal van onze leden zal het namelijk niet redden", aldus Heldoorn.