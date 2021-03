Schulting hoopt op vijf keer WK-goud, maar: "De grootste tegenstander ben ik zelf"

Trochdat Schulting yn de bubbel sit en der gjin publyk wolkom is by it WK, sille har âlden en suskes der net by wêze. Mar, dochs kin se in mooglike wrâldtitel mei ien fiere dy't se leaf hat. Har freon Bas Middelkoop wurket nammentlik by TIG Sports, dat ien fan de organisatoren is fan it toernoai. "Hij zit ook in de bubbel, dus dat is top. We kunnen gewoon naar elkaar toe. Het is een fijn gegeven dat hij de wedstrijden kan zien en dichtbij is. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat is ook wel speciaal als je in Nederland rijdt. We werken eigenlijk samen naar een wedstrijd toe. Hij op zijn manier en ik op mijn manier. Dat maakt het wel heel bijzonder."

Der is yn Dordrecht in soarte fan shorttrackarena kreëarre troch Middelkoop en syn kollega's, dy't ek by Schulting foar in WK-gefoel soarget. "Het is heel erg mooi aangekleed. Het ziet er echt gaaf uit. Omdat het nieuw is en anders dan anders, heb ik wel een WK-gevoel." En dus binne de kompliminten fan Schulting al trochjûn oan 'har' Bas. "Al meerdere malen, hij heeft het goed gedaan hoor", glimket Schulting.