SC Heerenveen kon er geen 'vechtwedstrijd' van maken: "Dat had beter gekund"

Jansen is nog wel te spreken over het spel in de eerste helft. "We gaven bijna niks weg en stonden goed compact. Die momenten hebben we wel gehad, maar in de eindfase was het slordig."

Veel kansen had Heerenveen niet in het spel, maar mogelijkheden tot kansen waren er wel, volgens Jansen. "We hadden beter ons best kunnen doen om Ajax pijn te doen, maar we hebben de mogelijkheden daartoe zeker gehad. Maar Ajax was gewoon beter."

Hoop op meer

In de tweede helft had Jansen even hoop op meer. "Als het moment komt, kun je hen echt pijn gaan doen. Dan ga je erin geloven en zet je er nog meer druk op. Maar jammer genoeg lukte het niet."

Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Jansen wil dezelfde discipline waarmee de Veensters afgelopen tijd voetbalden, meenemen naar die wedstrijd. "Dat kunnen we heel goed en daar moeten we energie in blijven stoppen."