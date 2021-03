Makkumer scheepswerf De Vries regelt kapper in caravan voor personeel

Ruim veertig werknemers van scheepswerf De Vries in Makkum hebben woensdag de kans gekregen van de directie om met een goed gekapt kapsel aan het werk te gaan. De leiding had een kapper in een caravan geregeld op het terrein van de werf. Het was bedoeld als in morele opkikker voor het personeel, na een corona-uitbraak bij het bedrijf.