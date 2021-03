Papegaai Polly van vliegbasis Leeuwarden legt eerste ei in 32 jaar: "Aan de late kant"

"We zijn allemaal verbaasd en blij", zegt Stolk. "We hebben dit nog niet eerder meegemaakt, dus we waren allemaal een beetje verrast." Volgens Stolk leggen papegaaien meestal voor het eerst eieren als ze rond de 18 jaar oud zijn. "Dus ze is wat aan de late kant." Toch zal Polly geen kuikens krijgen. "Er is geen mannetje bij geweest, dus het zijn onbevruchte eieren. Er zal nooit wat uitkomen."

Polly voelt zich verder goed, maar heeft wel rust nodig. "We moeten haar nu wel de tijd gunnen om te gaan zitten broeden. En dan na een dag of dertig verliest ze de aandacht en is het weer klaar. Dan is de hormonenkwestie in haar lichaam ook weer voorbij en gaat ze weer gewoon lekker vrolijk papegaai wezen", legt Stolk uit.

Inmiddels heeft Polly meerdere windeieren gelegd, eieren zonder schaal. Ze zijn vervangen door hetzelfde aantal kunsteieren, anders gaat ze door met het leggen van eieren en dat is niet goed voor haar gezondheid. Een van de echte eieren is woensdag aangeboden aan de commandant van de vliegbasis. "Die vond het een leuke verrassing", aldus Stolk.