Heerenveen kan in halve finale KNVB Beker niet stunten tegen Ajax

De opdracht voor Heerenveen was duidelijk in de tweede helft: gelijkmaken. Al snel na rust kreeg Henk Veerman daar de kans toe, toen hij de diepte ingestuurd werd. De Volendamse spits kwam bijna één-op-één met Stekelenburg, maar kon de voorzet net niet goed aannemen en zag de bal over de achterlijn rollen.

Ajax komt op 0-2

Waar Heerenveen in de eerste helft vooral in de tegenaanval was, kwam de ploeg van Johnny Jansen in de tweede helft steeds meer naar voren. Het was echter Ajax dat opnieuw scoorde, ditmaal uit een penalty. Bochniewicz tikte Mohammed Kudus onderuit en Tadic mistte vanaf elf meter niet.

Aan de andere kant kreeg Mitchel van Bergen meteen een enorme kans om de 1-2 te maken, maar oog in oog met Stekelenburg schoot de aanvaller de bal op de doelman. Toen besloot Johnny Jansen om Lasse Schöne te vervangen door Benjamin Nygren, die in alle eerdere bekerwedstrijden dit seizoen scoorde. Ook Kongolo kwam in het veld, in plaats van Joey Veerman

Over en uit

Na de 0-2 en de kans van Van Bergen leek het vuur uit bij de Heerenveeners. Met nog een klein kwartier te gaan werd het nog 0-3 toen David Neres de diepte ingestuurd werd en de bal achter Mulder schoot. Heerenveen ging daarna nog wel een paar keer in de aanval, maar een kans leverde dat niet meer op.

Ajax treft Vitesse

De bekerfinale wordt op zondag 19 april gespeeld in De Kuip in Rotterdam. Tegenstander van Heerenveen/Ajax is dan Vitesse, dat dinsdag de andere halve finale met 2-0 won van VVV Venlo.