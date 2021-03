Korfballers Oentsjerk kunnen eindelijk weer trainen: "Het geeft een sprankje hoop"

Door de versoepelingen van de coronaregels is er weer meer mogelijk voor de sportverenigingen. Sporters tot en met 26 jaar kunnen buiten weer bezig en hoeven in principe ook geen anderhalve meter afstand te houden. Mensen die ouder zijn moeten dat nog wel, maar het geeft de sportclubs in ieder geval weer wat mogelijkheden.

Perspectief

"Het geeft weer een sprankje hoop, een stukje perspectief voor de spelersgroep, de trainer en de club", vertelt Luca Spin, trainer van het eerste team van KF De Wâlden. "Het geeft ook hoop dat we weer uit mogen kijken naar meer, naar competitie bijvoorbeeld. Maar we houden wel in ons achterhoofd dat het elk moment ook niet meer kan. Het hangt van de situatie in Nederland af, maar we staan er nu in ieder geval weer."

Ook voor de korfballers zelf is het fijn om na al die maanden weer een bal in de handen te hebben. "Ik heb de afgelopen tijd wel veel hardgelopen", zegt speelster Jildou Koster. "Lekker buiten bezig blijven, en zo nu en dan een bootcamp pakken. Maar ik heb zelf al drie maanden niet gekorfbald. Het is mooi dat wij nu weer op de korf kunnen schieten."