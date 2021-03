Antonius Ziekenhuis in Sneek bereidt zich voor op mogelijke groei aantal coronapatiënten

Van de versoepeling van de maatregelen verwacht het ziekenhuis niet veel effect. "Maar wat we niet weten is hoe de Britse variant en andere buitenlandse varianten zich gaan ontwikkelen", zegt Kuin. "Het RIVM verwacht nog steeds dat die best eens tot een stevige derde golf kunnen leiden, dus daar bereiden we ons echt op voor. Ja, eigenlijk nog een ernstigere situatie dan de allereerste golf."

Het Antonius heeft de plannen daarvoor al in de kast liggen en probeert met de andere noordelijke ziekenhuizen hoe ze een ernstigere situatie het best kunnen aanpakken. Kuin: "Dat betekent weer uitbreiding van de ic-capaciteit met extra bedden met zuurstof, uitbreiding van de covid-bedden en op enig moment kan het zo zijn dat je keuzes moet maken. Dat we echt vol liggen, geen plek meer hebben en hoe je dat dan doet."

Kuin hoopt dat het zover niet komt, maar zegt dat de ziekenhuizen daar wel klaar voor moeten zijn. Hij roept iedereen nog maar eens op zich aan de coronaregels te houden. "Het is echt nog niet voorbij. Het is een heel verraderlijke ziekte, die zomaar weer de kop kan opsteken."