Rapper YannO tekent bij groot wereldwijd label: "Als je een ster bent, ben je dat overal"

De Leeuwarder maakt veel muziek in het Frans. YannO heeft Congolese roots en heeft eerder ook in Zwitserland en Frankrijk gewoond. Het doel is nu om in meerdere Franstalige landen zijn muziek aan de man te brengen. Hieronder vallen natuurlijk Frankrijk en België, maar bijvoorbeeld ook Canada. Daarnaast heeft hij ook een en ander opgenomen in het Engels. Het eerste nummer dat uitkomt op het nieuwe label heet Mrs. Officer, dat een Engels refrein heeft maar verder Franstalig is.

"Het internet doet zijn werk"

Dat hij in Leeuwarden woont, is volgens hem geen belemmering: "In 2019 kwam mijn eerste eigen nummer Ferrari uit. Dat is het meest beluisterd in Turkije. Ik ben nog nooit in Turkije geweest, heb daar nog nooit opgetreden. Je ziet dat het internet zijn werk doet. Je hoeft niet meer fysiek ergens naartoe om iets voor elkaar te krijgen."

Met dit nieuwe label achter zich verwacht hij dan ook dat hij over de hele wereld wel successen kan behalen. "Sterren zie je vanuit alle landen. Als je in Frankrijk staat, zie je dezelfde sterren als wanneer je in Nederland staat. Dat wil zeggen: Als je een ster bent, ben je dat overal."