Omrop TIP: NNO-concert voor hobo en orkest live bij Omrop Fryslân

Solist Albrecht Mayer speelt als eerste hoboïst bij de Berliner Philharmoniker. Hij speelt op 4 maart het Hoboconcert van Ralph Vaughan Williams. Daarnaast zal in dit NNO-concert Dvoráks Achtste symfonie klinken, met zijn sprookjesachtige sfeer.

Als eerste is werk te horen van de Noor Arne Nordheim. Deze componist uitte zich in bijna alle stijlen en kwam vaak terug bij de thema's eenzaamheid, dood en liefde. In dit NNO-concert is zijn 'Nachruf' te horen. Orkest en solist worden geleid door dirigent Eivind Gullberg Jensen.

Meer informatie over het concert is te vinden via het NNO.