Longarts beantwoordt luisteraarsvragen over hoe het is na corona

Sytze Jansma uit Jelsum is ernstig ziek geweest en deed zijn verhaal. "Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ik wilde ook wel dood. Maar het ging weer beter met me en ik waardeer het leven nu veel meer. Het geluid en het weer en de mensen. Ik kan pauze nemen op mijn werk en zo red ik het wel. Maar laat me geen tien kilometer lopen. Mijn linkerlong zit allemaal littekenweefsel bij. De longinhoud is wel goed, maar de rek is eruit."

Moet je na corona per se naar een longarts, vraagt een ander. De vrouw heeft niet in het ziekenhuis gelegen, maar ze is wel ernstig ziek geweest is en is nu nog benauwd. Haar huisarts heeft haar doorgestuurd naar de fysiotherapeut. Dat is op zich prima, zegt Kuijvenhoven. Pas als oefenen bij de fysio niet help of als er een astmatische reactie ontstaat, kan de longarts in het ziekenhuis bekijken of er echt schade is. Maar lange tijd een kuchje hebben en moe zijn komt vaak voor.

Waarom de een wel en de ander niet?

Een vraag die vaker voorkwam was: hoe kan het dat bij mensen die bij elkaar wonen de ene geen corona krijgt en de ander wel? Dat is ook niet bekend, zegt Kuijvenhoven. Het kan zijn dat de ene persoon in de neus en mond, waar het virus binnenkomt, een beter immuunsysteem heeft dan de ander.

Als laatste pikken we er nog een specifieke vraag uit: kunnen mensen ook last krijgen van wintertenen door corona? Ja, dat kan. Huidpijn en andere klachten hoor je wel vaker bij virussen. Huidklachten zijn mogelijk, zoals acne en eczeem.