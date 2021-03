Winkels mogen weer open: "Het voelt als een bevrijding"

In de Midstraat in Joure hebben een aantal winkels hun kledingrekken buiten staan. De winkeliers hebben erg uitgekeken naar het moment dat ze weer open kunnen. "Toen Rutte vorige week de aankondiging deed, werd ik zelfs een beetje emotioneel", vertelt Marjon Folkerts van Entoeraazje. "Het is zo bijzonder, het voelt als een heropening. Na zoveel weken dicht te zijn, heb ik het gevoel dat ik weer wat lucht krijg."

Folkerts heeft vooral het contact met de klanten gemist. "Je bent ondernemer om een zaak te runnen, maar ook om contact te hebben met mensen. Het voelt gewoon als een bevrijding", vertelt Folkerts. "We waren zelfs een beetje zenuwachtig vanmorgen, maar er is vooral blijdschap."

Sneupen

Een van de eerste klanten in de winkels is Kian Li. Ze heeft voor woensdag een afspraak gemaakt bij de kapper en bij Entoeraazje. "Ja, ik dacht meteen maar naar de kapper en de winkel vandaag", lacht ze. "Je kunt wel online bestellen, maar ik vind het fijn om te passen. Daarnaast is het 'sneupen' ook heerlijk en het sociale contact." Wat ze koopt? "Schoenen! Daarvoor heb ik de afspraak gemaakt."