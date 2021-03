Winkels en kappers mogen weer open: "Het voelt als een bevrijding"

Einde aan coronakapsel

Tot grote blijdschap van veel mensen mochten woensdagochtend ook de kappers weer aan de slag. Met wachttijden van drie weken is de vraag naar een knipbeurt enorm. Bij het Haarboetiekje in De Westereen ging 's ochtends vroeg de schaar in het eerste coronakapsel. Voor eigenaar Sandra Scherjon van het Haarboetiekje heeft het lang genoeg geduurd. "Je mag niets, je kan niets en je ziet niemand, terwijl je anders een heel sociaal beroep hebt. Dan wordt het wereldje wel heel klein."

Scherjon heeft financieel een lastige tijd achter de rug en zet nu alles op alles om er weer wat bovenop te komen, want ze is bang dat we eind maart misschien wel weer richting een lockdown gaan. "Er moet weer een buffer opgebouwd worden. De rek is er wel uit."